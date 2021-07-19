UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Газпром" забронировал дополнительные мощности ГТС Украины на август

Автор: Александр Белоус

Российский "Газпром" забронировал твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август 2021 года. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" выставляла предложение на аукционе 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regional Booking Platform.

По данным платформы, из предложенных 15 млн кубометров в сутки были выкуплены все 15 млн кубометров.

Таким образом, в ближайшее время "Оператор ГТС" может выставить на аукцион прерываемые мощности. "Газпром" в этом году не выкупает их, что приводит к росту цен на газ в Европе.

Отметим, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" 29 июня выставила на аукцион дополнительные (прерываемые) транзитные мощности на июль - 63,7 млн кубометров в сутки. Однако они оказались невостребованными.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром