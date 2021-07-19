"Газпром" забронировал дополнительные мощности ГТС Украины на август

Российский "Газпром" забронировал твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август 2021 года. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" выставляла предложение на аукционе 19 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regional Booking Platform.
По данным платформы, из предложенных 15 млн кубометров в сутки были выкуплены все 15 млн кубометров.
Таким образом, в ближайшее время "Оператор ГТС" может выставить на аукцион прерываемые мощности. "Газпром" в этом году не выкупает их, что приводит к росту цен на газ в Европе.
Отметим, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" 29 июня выставила на аукцион дополнительные (прерываемые) транзитные мощности на июль - 63,7 млн кубометров в сутки. Однако они оказались невостребованными.
Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.