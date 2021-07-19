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"Газпром" забронював додаткові потужності ГТС України на серпень

Автор: Олександр Білоус

Російський "Газпром" забронював тверді додаткові транзитні потужності України на серпень 2021 року. Компанія "Оператор газотранспортної системи України" виставляла пропозицію на аукціоні 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Regional Booking Platform.

За даними платформи, із запропонованих 15 млн кубометрів на добу були викуплені всі 15 млн кубометрів.

Таким чином, найближчим часом "Оператор ГТС" може виставити на аукціон перериваються потужності. "Газпром" цього року не викуповує їх, що призводить до зростання цін на газ в Європі.

Відзначимо, компанія "Оператор газотранспортної системи України" 29 червня виставила на аукціон додаткові (переривані) транзитні потужності на липень - 63,7 млн кубометрів на добу. Однак вони виявилися незатребуваними.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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Газпром