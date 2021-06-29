Газ в Европе подорожал до 400 долларов после отказа "Газпрома" от дополнительного транзита
Цена природного газа на крупнейшем европейском хабе TTF превысила 400 долларов за тысячу кубометров. Цены подскочили до 410 долларов после того, как "Газпром" снова отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на июль.
Об этом свидетельствуют данные биржи.
Копания "Оператор газотранспортной системы Украины" 29 июня выставил на аукцион дополнительные (прерываемые) транзитные мощности на июль - 63,7 млн кубометров в сутки. Однако они оказались невостребованными.
Ситуация на европейском газовом рынке осложняется тем, что на июль "Газпром" запланировал ремонт своих главных экспортных газопроводов.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей украинской ГТС в объеме 40 млрд кубометров, что составляет 109 млн кубометров в сутки. Кроме того, 15 млн кубометров твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня. В июне "Газпром" прокачивает через Украину полный объем - в среднем по 124 млн куб. м в сутки.
"Газпром" и ранее отказывался от бронирования прерываемых мощностей, которые "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукционы.
Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.