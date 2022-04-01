"Газпром" вийшов зі своєї німецької дочірньої компанії
Холдинг Gazprom Germania покинув російську групу "Газпром". Компанія займається торгівлею і логістикою газу в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газпром".
Дочірні товариства ПАТ "Газпром" 31 Березня 2022 року припинили участь у ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси", яке є єдиним учасником GAZPROM Germania GmbH", - йдеться в повідомленні.
У "Газпромі" також заявили, що 31 березня група "Газпром" припинила свою участь у німецькій компанії GAZPROM Germania GmbH і всіх належних їй активах, в числі яких - Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Раніше повідомлялося, що федеральний уряд вивчає варіант з націоналізацією дочірніх підприємств "Газпрому" і "Роснефти" на території Німеччини. Gazprom Germania управляє великими газосховищами.
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