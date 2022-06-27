"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Турецкому потоку"
Фото: "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Турецкому потоку" (Getty Images)
Российский "Газпром" сообщил о возобновлении работы газопровода "Турецкий поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром" в Telegram.
"Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 МСК", - сказано в нем.
Отмечается, что плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", которые были запланированы на 21-28 июня, завершены.
По газопроводу газ получает Турция и еще ряд европейских стран, включая Венгрию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия временно останавливала "Турецкий поток".
Кроме того, прокачка газа через "Северный поток-1" может полностью прекратиться.