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"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Турецкому потоку"

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Россия, Понедельник 27 июня 2022 21:02
"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Турецкому потоку" Фото: "Газпром" возобновил транспортировку газа по "Турецкому потоку" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский "Газпром" сообщил о возобновлении работы газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Газпром" в Telegram.

"Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 МСК", - сказано в нем.

Отмечается, что плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", которые были запланированы на 21-28 июня, завершены.

По газопроводу газ получает Турция и еще ряд европейских стран, включая Венгрию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия временно останавливала "Турецкий поток".

Кроме того, прокачка газа через "Северный поток-1" может полностью прекратиться.

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Газпром Российская Федерация Турция
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