ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия временно останавливает "Турецкий поток": в чем причина

Новина українською →
Россия , Суббота 18 июня 2022 13:26
Россия временно останавливает "Турецкий поток": в чем причина Фото: Россия временно останавливает "Турецкий поток" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российский "Газпром" сообщил об остановке газопровода "Турецкий поток". Утверждается, что приостановка транспортировки газа временная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

Как известно, по газопроводу "Турецкий потом" газ получает не только Турция, но и ряд европейских стран, включая Венгрию.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может остановить газопровод "Северный поток-1". Это связано с проблемамы с ремонтом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона