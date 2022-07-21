"Газпром" возобновил работу "Северного потока" после техобслуживания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Плановое отключение крупнейшего единого газопровода, по которому российский газ поступает в Германию, началось 11 июля. По нему транспортируется 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря.

Nord Stream 1 в последние два года возобновлял поставки газа в срок после техобслуживания, которое проходит каждое лето.

Канадская турбина

В июле этого года задержка с обслуживанием турбины в Канаде и объявление "Газпромом" форс-мажорных обстоятельств европейским клиентам, означающее, что он не может гарантировать доставку из-за исключительных обстоятельств, вызвали опасения по поводу продолжительного простоя.

Канада заявила, что выдала разрешение на возврат турбины, но неизвестно, когда она попадет в трубопровод Nord Stream. Министерство экономики Германии заявило в понедельник, что не может предоставить подробную информацию о местонахождении турбины. Но представитель министерства сказал, что турбина была запасной частью, которую предполагалось использовать только с сентября, а это означает, что ее отсутствие не могло быть реальной причиной падения потоков газа до техобслуживания.

Сокращение поставок

Аналитикам и правительства готовятся к месяцам напряженности и, возможно, сокращению потоков газа.

"Поскольку европейские лидеры полны решимости ужесточить санкции в отношении Кремля, возросла вероятность того, что российское правительство объявит о следующем шаге по дальнейшему сокращению потоков газа в Европу в качестве ответной реакции", - сказал Ханс ван Клиф, старший экономист по энергетике в ABN.

Другие аналитики также ожидают дальнейшего сокращения потоков в ближайшие месяцы, но отмечают, что Россия нуждается в доходах так же, как Европа нуждается в газе.