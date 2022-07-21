UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Газпром" возобновил работу "Северного потока" после техобслуживания

Фото: Северный поток возобновил работу 21 июля после техобслуживания (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поставки газа по "Северному потоку-1" возобновились в четверг, 21 июля. Газопровод начал работу после десятидневного техобслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Плановое отключение крупнейшего единого газопровода, по которому российский газ поступает в Германию, началось 11 июля. По нему транспортируется 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря.

Nord Stream 1 в последние два года возобновлял поставки газа в срок после техобслуживания, которое проходит каждое лето.

Канадская турбина

В июле этого года задержка с обслуживанием турбины в Канаде и объявление "Газпромом" форс-мажорных обстоятельств европейским клиентам, означающее, что он не может гарантировать доставку из-за исключительных обстоятельств, вызвали опасения по поводу продолжительного простоя.

Канада заявила, что выдала разрешение на возврат турбины, но неизвестно, когда она попадет в трубопровод Nord Stream. Министерство экономики Германии заявило в понедельник, что не может предоставить подробную информацию о местонахождении турбины. Но представитель министерства сказал, что турбина была запасной частью, которую предполагалось использовать только с сентября, а это означает, что ее отсутствие не могло быть реальной причиной падения потоков газа до техобслуживания.

Сокращение поставок

Аналитикам и правительства готовятся к месяцам напряженности и, возможно, сокращению потоков газа.

"Поскольку европейские лидеры полны решимости ужесточить санкции в отношении Кремля, возросла вероятность того, что российское правительство объявит о следующем шаге по дальнейшему сокращению потоков газа в Европу в качестве ответной реакции", - сказал Ханс ван Клиф, старший экономист по энергетике в ABN.

Другие аналитики также ожидают дальнейшего сокращения потоков в ближайшие месяцы, но отмечают, что Россия нуждается в доходах так же, как Европа нуждается в газе.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена в два раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромСеверный поток