RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Газпром" відновив роботу "Північного потоку" після техобслуговування

Фото: Північний потік відновив роботу 21 липня після техобслуговування (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Поставки газу по "Північному потоку-1" поновилися в четвер, 21 липня. Газопровід почав роботу після десятиденного техобслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Планове відключення найбільшого єдиного газопроводу, по якому російський газ надходить до Німеччини, почалося 11 липня. По ньому транспортується 55 млрд кубометрів газу на рік по дну Балтійського моря.

Nord Stream 1 в останні два роки відновлював поставки газу в термін після техобслуговування, яке проходить щоліта.

Канадська турбіна

У липні цього року затримка з обслуговуванням турбіни в Канаді і оголошення "Газпромом" форс-мажорних обставин європейським клієнтам, що означає, що він не може гарантувати доставку через виняткові обставини, викликали побоювання з приводу тривалого простою.

Канада заявила, що видала дозвіл на повернення турбіни, але невідомо, коли вона потрапить в трубопровід Nord Stream. Міністерство економіки Німеччини заявило в понеділок, що не може надати детальну інформацію про місцезнаходження турбіни. Але представник міністерства сказав, що турбіна була запасною частиною, яку передбачалося використовувати тільки з вересня, а це означає, що її відсутність не могла бути реальною причиною падіння потоків газу до техобслуговування.

Скорочення поставок

Аналітикам і уряду готуються до місяців напруженості і, можливо, скорочення потоків газу.

"Оскільки європейські лідери сповнені рішучості посилити санкції щодо Кремля, зросла ймовірність того, що російський уряд оголосить про наступний крок щодо подальшого скорочення потоків газу в Європу в якості реакції у відповідь", - сказав Ханс ван Кліф, старший економіст з енергетики в ABN.

Інші аналітики також очікують подальшого скорочення потоків у найближчі місяці, але відзначають, що Росія потребує доходів так само, як Європа потребує газу.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що пропускна спроможність газопроводу" Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена в два рази.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромСеверный поток