"Газпром" відновив роботу "Північного потоку" після техобслуговування

Планове відключення найбільшого єдиного газопроводу, по якому російський газ надходить до Німеччини, почалося 11 липня. По ньому транспортується 55 млрд кубометрів газу на рік по дну Балтійського моря.

Nord Stream 1 в останні два роки відновлював поставки газу в термін після техобслуговування, яке проходить щоліта.

Канадська турбіна

У липні цього року затримка з обслуговуванням турбіни в Канаді і оголошення "Газпромом" форс-мажорних обставин європейським клієнтам, що означає, що він не може гарантувати доставку через виняткові обставини, викликали побоювання з приводу тривалого простою.

Канада заявила, що видала дозвіл на повернення турбіни, але невідомо, коли вона потрапить в трубопровід Nord Stream. Міністерство економіки Німеччини заявило в понеділок, що не може надати детальну інформацію про місцезнаходження турбіни. Але представник міністерства сказав, що турбіна була запасною частиною, яку передбачалося використовувати тільки з вересня, а це означає, що її відсутність не могла бути реальною причиною падіння потоків газу до техобслуговування.

Скорочення поставок

Аналітикам і уряду готуються до місяців напруженості і, можливо, скорочення потоків газу.

"Оскільки європейські лідери сповнені рішучості посилити санкції щодо Кремля, зросла ймовірність того, що російський уряд оголосить про наступний крок щодо подальшого скорочення потоків газу в Європу в якості реакції у відповідь", - сказав Ханс ван Кліф, старший економіст з енергетики в ABN.

Інші аналітики також очікують подальшого скорочення потоків у найближчі місяці, але відзначають, що Росія потребує доходів так само, як Європа потребує газу.