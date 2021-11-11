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"Газпром" повернувся до контрактних обсягів транзиту газу через Україну

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 12:37
"Газпром" повернувся до контрактних обсягів транзиту газу через Україну Фото: гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Олександр Мороз

Російський газовий монополіст "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну. На сьогодні по українській газотранспортній системі прокачується 109 млн кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

"Газпром" рапортує про збільшення поставок до ЄС, але факти говорять про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів в 109 млн кубометрів після зниження майже до 57 млн кубометрів в перші дні листопада", - зазначив він.

За його словами, ніяких додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, "Газпром" не забронював. Тому про збільшення поставок до ЄС через Україну мова не йде.

Він також підкреслив, що рік тому "Газпром" прокачував 178,4 млн кубометрів газу на день, в 2019 році - 277,3 млн кубометрів.

"Україна готова транзитувати до 250 млн кубометрів на добу, що в 2,5 рази перевищує наявний транзит", - додав Макогон.

Нагадаємо, раніше європейський інститут Брейгеля опублікував дослідження, в якому було доведено те, що Російська Федерація протягом декількох місяців скорочувала транзит газу через Україну.

Також повідомлялося, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну в 2022 році.

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