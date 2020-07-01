"Газпром" вернул Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Российский "Газпром экспорт" вернул польскому импортеру PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ поставленный по газопроводу "Ямал-Европа". Деньги перечислены Варшаве согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "Газпром экспорт".

В то же время отмечается, что ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование этого решения.

"Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - заяви в компании.

Отметим, PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.

Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Напомним, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года.

Российский "Газпром" подал апелляцию в шведский суд округа Свеа на решение Стокгольмского арбитража.