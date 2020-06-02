Польша выиграла суд у РФ, потребовав снизить цену газа. "Газпром" подал апелляцию

Фото: ратотники PGNiG (pgnig.pl)

Польская газовая компания отметила, что апелляция не отменяет решение арбитража

Российский "Газпром" подал апелляцию в шведский суд округа Свеа на решение Стокгольмского арбитража от 30 марта, который выиграла польская нефтегазовая компания PGNiG. Польша требовала снизить цену на российский газ.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании PGNiG от 2 июня.

Польская компания уточнила, что речь идет о решении арбитража от 30 марта 2020 года, в котором суд признал, что цена газа в контракте между российской и польской компаниями завышена и не соответствует состоянию рынка. Суд обязал рассчитать новую формулу цены.

"Новая формула цены напрямую и в значительной степени связана с котировками газа на рынках Западной Европы. Таким образом, суд подтвердил, что цены, ранее указанные в контракте, были нерыночными", - отметили в PGNiG.

Указано также, что новая формула цены, согласно решению суда, вступила в силу с 1 ноября 2014 года.

Как сообщил российскому РБК глава пресс-службы "Газпрома" Сергей Куприянов, польская компания посчитала, что ей должны выплатить около 1,5 млрд долларов.

Также известно, что еще в 2016 году Польша подавала иск в суд к "Газпрому" и "Газпром экспорту", требуя снизить цены на газ. Стокгольмский арбитраж частично поддержал право Варшавы требовать скидки на газ. Принятое в марте решение арбитража закрепило это право.

Компания PGNiG отметила, что поданная российской газовой компанией жалоба "не влияет на реализацию арбитражного решения, а это означает, что обе стороны обязаны применять новую формулу цены".

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" задолженности за транзит на общую сумму 4,67 млрд долларов.

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Автор: Виталия Мазур