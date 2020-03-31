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Польша одержала победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в споре о цене на газ

Новости » Политика     31.03.2020 - 01:07
Польша одержала победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в споре о цене на газ
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

"Газпром" будет обязан вернуть польской компании около 1,5 млрд долларов

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с "Газпромом" о цене на газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В сообщении говорится, что Арбитражный суд рассмотрел доводы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной.

Согласно решению, польская компания будет платить "Газпрому" за топливо по новой формуле расчета цены, которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке.

Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

Также в заявлении польской компании говорится, что "Газпром" будет обязан вернуть ей около 1,5 млрд долларов, то есть разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что польская нефтегазовая компания PGNiG отправила российской компании "Газпром" заявление о намерении расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года.

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