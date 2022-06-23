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"Газпром" вдвое сократил поставки газа в Европу: Макогон объяснил цели России

Фото: гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

В июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Газпром" пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа до наступления отопительного сезона. Уровень заполнения газохранилищ в ЕС динамично рос, что делало невозможным манипуляции с созданием искусственного дефицита газа осенью для политического давления. Соответственно, резкое снижение объемов экспорта в ЕС в более поздние периоды не имело бы эффекта на европейский газовый рынок. Поэтому нынешние колебания объемов поставок носят политический характер", - считает Макогон.

Руководитель ОГТСУ также предполагает, что российская сторона не теряет надежды запустить "Северный поток-2".

Кроме того, как отметил Сергей Макогон, украинская газотранспортная инфраструктура может покрыть дефицит транзитных объемов газа в Европу. Ведь "Газпром" ежедневно оставляет неиспользованными 60% уже забронированных мощностей украинской ГТС.

Напомним, "Газпром" 14 июня заявил, что резко снизит поставки газа через "Северный поток-1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. Поставки сокращены на 40%.

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Газпром