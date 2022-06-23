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"Газпром" вдвічі зменшив постачання газу до Європи: Макогон пояснив мету Росії

Фото: гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

У червні "Газпром" майже вдвічі зменшив постачання газу до Європи. Своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу та намагається зірвати підготовку до опалювального сезону в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректор "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

"Газпром" намагається завадити створенню достатніх запасів природного газу до настання опалювального сезону. Рівень заповнення газосховищ в ЄС динамічно зростав, що унеможливлювало маніпуляції зі створенням штучного дефіциту газу восени для здійснення політичного тиску. Відповідно, різке зниження обсягів експорту до ЄС у пізніші періоди не мало б ефекту на європейський газовий ринок. Тож нинішні коливання обсягів постачання мають політичний характер", - вважає Макогон.

Керівник ОГТСУ також припускає, що російська сторона не втрачає надії запустити "Північний потік-2".

Крім того, як зазначив Сергій Макогон, українська газотранспортна інфраструктура може покрити дефіцит транзитних обсягів газу до Європи. Адже "Газпром" щодня залишає невикористаними 60% уже заброньованих потужностей української ГТС.

Нагадаємо, "Газпром" 14 червня заявив, що різко знизить постачання газу через "Північний потік-1". Причиною стала затримка з ремонтом агрегатів компанією Siemens. Поставки скорочені на 40%.

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Газпром