"Газпром" увеличил транзит по территории Украины до контрактного максимума

Суточные объемы транзита российского газа по территории Украины по состоянию на 4 октября выросли до 174 млн куб. м. Это максимум, который предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Как отметили в пресс-службе, с начала года объем транзита достиг 40 млрд кубометров.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и компания находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов, сервисов, которые смогут предоставить еще больше гарантий энергетической безопасности украинцам и партнерам в ЕС.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС", - добавил он.

Напомним, Оператор ГТС Украины за 9 месяцев 2020 года прокачал 39,5 млрд куб. м газа. Это на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (65,4 млрд куб. м).

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря 2019 года, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.

Отметим, в начале октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Как отметили в "Укртрансгазе", Украина может получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом. В компании исключают, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС.