"Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Поставки российского газа на оккупированный Донбасс выросли на 10,4%

Российская газовая компания "Газпром" увеличила поставки в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

В отчетности "Газпрома" указано, что за первое полугодие 2018 года в Украину поставили 1,534 млрд кубометров газа. Однако Украина уже несколько лет не закупает российский газ напрямую, следовательно, этот газ поставлялся на оккупированный Донбасс. Отметим, этот показатель на 10,4% больше, чем в I полугодии 2017 года.

Напомним, в мае РБК-Украина уже сообщало, что "Газпром" увеличил объемы поставок газа на неподконтрольные территории Донбасса. Тогда же НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что "Газпром" прекратил присылать счета за поставки газа на неподконтрольные территории.

"Газпром" перестал присылать счета после решения Стокгольмсокого арбитража в пользу Украины. Однако по состоянию на декабрь 2017 года претензии российского газового монополиста по поставкам газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей составляли около 1,3 млрд долларов.