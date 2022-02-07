"Газпром" сократил транзит газа по территории Украины более чем на 50%

Как отметили в пресс-службе, январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом, поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдавию и составил 398 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 г. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 млн куб. м газа (-24,6% к январю-2021). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн куб. м (-66% к январю-2021).

"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному договору", - говорится в сообщении пресс-службы.