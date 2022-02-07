"Газпром" зменшив транзит газу по території України більш ніж на 50%

У січні 2022 року транзит природного газу українською газотранспортною системою (ГТС) склав 1,664 млрд куб. м. Це на 57% нижче обсягів за аналогічний період 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України (ОГТСУ).
Як зазначили в прес-службі, січні 2022 року відновився транзит природного газу у балканському напрямку, однак суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі.
Транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд куб. м, що на 53% нижче показників січня 2021 року. При цьому, поставки до Словаччини складають 62,5% від загальних обсягів транзиту.
На 1,3% збільшився транзит до Молдови і склав 398 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 р. Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн куб. м газу (-24,6% до січня-2021). Транзит до Польщі скоротився та склав 110 млн куб. м (-66% до січня-2021).
"У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57% до 53,7 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 року. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно чинної транзитної угоди", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, транзит природного газу через Україну у 2021 році склав 41,6 млрд куб. м, при заброньованих 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей. Середньодобовий обсяг транспортування 114,8 млн куб. м.
Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.