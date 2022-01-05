Транзит упал на четверть. Сколько "Газпром" прокачал по территории Украины за 2021 год

Транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2021 году составил 41,6 млрд куб. м. Это на 25,0% меньше, чем в 2020 году (55,8 млрд куб. об).

По данным пресс-службы, среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн куб. м газа в сутки, и в отдельные периоды снижался до 67 млн куб. об.

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей на точках выхода из России. Из них 40 млрд куб. согласно условиям действующего транзитного контракта. Кроме того 4,4 млрд куб. м были забронированы на месячных и суточных аукционах, но из них использовано лишь 1,6 млрд куб. м.

"Несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ, возможности украинского транзитного маршрута - более чем достаточные для преодоления газового кризиса в ЕС - не были задействованы. Наоборот, в период наибольшего роста цен на газ в октябре-декабре на газовых рынках Европы и начала осенне-зимнего периода, среднемесячный транзит газа из России в страны ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе", - отметили в ОГТСУ.

Кроме того, в 2021 году объемы транспортировки газа из Европы в Украину составили почти 2,6 млрд куб. м (в шесть раз меньше, по сравнению с 2020 годом). Экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд куб. м природного газа.