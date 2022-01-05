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Транзит упал на четверть. Сколько "Газпром" прокачал по территории Украины за 2021 год

Новина українською →
Украина, Среда 05 января 2022 08:39
Транзит упал на четверть. Сколько "Газпром" прокачал по территории Украины за 2021 год Фото: транзит газа по Украине за 2021 год упал на 25% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2021 году составил 41,6 млрд куб. м. Это на 25,0% меньше, чем в 2020 году (55,8 млрд куб. об).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оператора ГТС Украины".

По данным пресс-службы, среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн куб. м газа в сутки, и в отдельные периоды снижался до 67 млн куб. об.

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей на точках выхода из России. Из них 40 млрд куб. согласно условиям действующего транзитного контракта. Кроме того 4,4 млрд куб. м были забронированы на месячных и суточных аукционах, но из них использовано лишь 1,6 млрд куб. м.

"Несмотря на значительный рост цен на европейских газовых рынках из-за дефицита природного газа и сокращения запасов в европейских ПХГ, возможности украинского транзитного маршрута - более чем достаточные для преодоления газового кризиса в ЕС - не были задействованы. Наоборот, в период наибольшего роста цен на газ в октябре-декабре на газовых рынках Европы и начала осенне-зимнего периода, среднемесячный транзит газа из России в страны ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе", - отметили в ОГТСУ.

Кроме того, в 2021 году объемы транспортировки газа из Европы в Украину составили почти 2,6 млрд куб. м (в шесть раз меньше, по сравнению с 2020 годом). Экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд куб. м природного газа.

Транзит упал на четверть. Сколько &quot;Газпром&quot; прокачал по территории Украины за 2021 год

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. об).

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК " Нафтогаз Украины "и российским ПАО" Газпром " заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

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