"Газпром" уменьшает поставки газа в ЕС. Установлен рекорд по отбору голубого топлива из хранилищ

"Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 по подъему газа для этого дня. В целом, наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году", - написал Макогон.

По его словам, "Газпром" снова не стал бронировать помощь в поставках по магистральному газопроводу "Ямал-Европа". Концерн снизил транзит через Украину с 109 млн м3 в сутки до 87,7 млн.

"Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла 2000 долларов, говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие цель увеличить давление на ЕС по запуску "Северного потока-2" на условиях РФ", - подітожил гендиректор Оператора ГТС.