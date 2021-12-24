"Газпром" зменшує постачання газу до ЄС. Встановлено рекорд з відбору блакитного палива зі сховищ

"Він став максимальним з початку опалювального сезону, досягнувши 762 мільйонів кубометрів. Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня. Загалом, наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року”, - написав Макогон.

За його словами, "Газпром" знову не став бронювати допомогу у поставках магістральним газопроводом "Ямал-Європа". Концерн знизив транзит через Україну з 109 млн м3 на добу до 87,7 млн.

"Зниження поставок газу в ЄС у час, коли його вартість досягла 2000 доларів, говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, які мають на меті збільшити тиск на ЄС із запуску "Північного потоку-2" на умовах РФ", - підсумував гендиректор Оператора ГТС.