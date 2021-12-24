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"Газпром" зменшує постачання газу до ЄС. Встановлено рекорд з відбору блакитного палива зі сховищ

Автор: Іванна Шовкун

Російський концерн "Газпром" знизив постачання газу до ЄС через Польщу та Україну. Тому Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона у Facebook.

"Він став максимальним з початку опалювального сезону, досягнувши 762 мільйонів кубометрів. Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня. Загалом, наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року”, - написав Макогон.

За його словами, "Газпром" знову не став бронювати допомогу у поставках магістральним газопроводом "Ямал-Європа". Концерн знизив транзит через Україну з 109 млн м3 на добу до 87,7 млн.

"Зниження поставок газу в ЄС у час, коли його вартість досягла 2000 доларів, говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, які мають на меті збільшити тиск на ЄС із запуску "Північного потоку-2" на умовах РФ", - підсумував гендиректор Оператора ГТС.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги газу. Угода дозволить щодня транспортувати до 8 млн. кубометрів газу.

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ГазЄвропа