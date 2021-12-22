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Импорт газа: Венгрия начнет поставлять Украине гарантированные объемы

Новина українською →
Киев, Среда 22 декабря 2021 18:31
Импорт газа: Венгрия начнет поставлять Украине гарантированные объемы Фото: гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua com)
Автор: Александр Мороз

С 1 января 2022 года Венгрия начнет поставлять Украине гарантированные объемы газа. Соглашение позволит ежедневно транспортировать до 8 млн кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергея Макогона.

По его словам, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - отметил Макогон.

Он подчеркнул, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.

Таким образом, вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.

Пока сделка заключена на три тестовых месяца, чтобы согласовать и настроить все технические и операционные процессы. Соглашение будет продлено с апреля 2022 года, и в дальнейшем будут увеличиваться гарантированные мощности по этому направлению.

"Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый лунный аукцион состоится 17 января", - добавил Макогон.

Напомним, в ноябре 2021 года объем импорта природного газа из ЕС в Украину упал почти до нуля и составил всего 11,6 млн кубометров.

Осенью Венгрия заключила с Россией контракт на поставку газа в обход Украины, что привело к потере около 4,5 млрд кубометров транзита.

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