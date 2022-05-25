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"Газпром" сократил выплаты Украине за транспортировку газа

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина перестала получать полный объем выплат за транспортировку российского газа. Причиной стало перекрытие ГИС "Сохрановка".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

На вопрос о том, получает ли Украина выплаты за транспортировку российского газа, Витренко ответил, что "не в полном объеме".

При этом, по информации Reuters, в "Газпроме" пока не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, ранее стало известно, что Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Также мы писали, что биржевая цена на газ в Европе 11 мая выросла после прекращения транзита российского газа по оккупированной территории Украины. Стоимость майского фьючерса на TTF выросла на 4% до 1120 долларов 1 тыс. кубометров.

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