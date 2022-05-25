"Газпром" сократил выплаты Украине за транспортировку газа

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

На вопрос о том, получает ли Украина выплаты за транспортировку российского газа, Витренко ответил, что "не в полном объеме".

При этом, по информации Reuters, в "Газпроме" пока не прокомментировали данную ситуацию.