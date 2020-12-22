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Украина готова прокачать сверхконтрактный объем российского газа, - Оператор ГТС

Киев, Вторник 22 декабря 2020 11:28
Украина готова прокачать сверхконтрактный объем российского газа, - Оператор ГТС
Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)
Автор: Александр Белоус

Транзит может превысить контрактный объем из-за проблем с "Северными потоком - 2"

Украина готовы обеспечить дополнительные объемы транзита газа в Европу. Проектные возможности транзита на данный момент составляют порядка 145 млрд кубометров.

Об этом директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Макогон, в контракте "Газпрома" с "Нафтогазом" на 2021 год запланировано снижение транзита до 40 млрд кубометров (с 65 млрд кубометров в 2020 году).

"Изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд кубометров в год (113 млн кубометров в день), но вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском Северного потока - 2 и Турецкого потока - 2", - отметил он.

По его словам, для дополнительных объемов транзита не нужны дополнительные межправительственные переговоры.

"Мы регулярно проводим аукционы на годовые, квартальные, месячные и дневные мощности - это требование европейского газового законодательства, которое мы внедрили в Украине", - отметил он.

"Мы готовы обеспечить дополнительные объемы транзита как для "Газпрома", так и для других добычных компаний из РФ и Средней Азии", - подчеркнул Макогон.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

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