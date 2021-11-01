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"Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину

Автор: Артем Горовенко

Российская компания "Газпром" в очередной раз сократила объемы транзита газа через Украину. Суточный объем упал до 57 млн кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергея Макогона.

"Несмотря на громкие заявления объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается… С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн кубометров в сутки", - отметил он.

Он подчеркнул, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров притом, что "Газпром" продолжал платить за транзитную мощность 109 млн кубометров. По его словам, даже при октябрьских объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса.

А глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверен, что если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, то это несет риски полномасштабной войны между странами.

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