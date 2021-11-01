"Газпром" знову скоротив обсяги транзиту газу через Україну

Російська компанія "Газпром" в черговий раз скоротила обсяги транзиту газу через Україну. Добовий обсяг впав до 57 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона.

"Незважаючи на гучні заяви обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується... З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн кубометрів на добу", - зазначив він.

Він підкреслив, що з 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн кубометрів притому, що "Газпром" продовжував платити за транзитну потужність 109 млн кубометрів. За його словами, навіть при жовтневих обсягах транспортування "Газпром" недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів газу.