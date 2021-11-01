ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Газпром" знову скоротив обсяги транзиту газу через Україну

Новость на русском →
Київ, Понеділок 01 листопада 2021 13:59
"Газпром" знову скоротив обсяги транзиту газу через Україну Фото: гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Артем Горовенко

Російська компанія "Газпром" в черговий раз скоротила обсяги транзиту газу через Україну. Добовий обсяг впав до 57 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона.

"Незважаючи на гучні заяви обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується... З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн кубометрів на добу", - зазначив він.

Він підкреслив, що з 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн кубометрів притому, що "Газпром" продовжував платити за транзитну потужність 109 млн кубометрів. За його словами, навіть при жовтневих обсягах транспортування "Газпром" недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб пом'якшити наслідки енергетичної кризи.

А голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко впевнений, що якщо Росія припинить транзит газу територією України, то це несе ризики повномасштабної війни між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Транзит газу
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно