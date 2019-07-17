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"Газпром" різко збільшив транзит через Україну

Новини » Економіка    17.07.2019 - 12:28
"Газпром" різко збільшив транзит через Україну
Фото: газосховище (www.naftogaz.com)

Обсяги збільшилися на чверть через ремонт Північного потоку

Через зупинку на ремонт двох ниток газопроводу "Північний потік" російський "Газпром" різко збільшив обсяги транзиту газу до ЄЄ через українську ГТС на 25%, або 60 млн куб. м/добу. Про це повідомляє "Укртрансгаз" у Facebook.

Як зазначається в повідомлені, станом на ранок 17 липня .2019 заявка на транзит в міждержавній точці ГВС Ужгород складає 300,2 млн куб. м/добу, таким чином словацький напрямок завантажиться на 99%.

"При цьому існуючі вільні потужності ГТС України дозволяють додатково перекачувати до країн Європи обсяги газу, що еквівалентні максимуму Північному потоку-2 та умовному Північному потоку-3 разом взятих", - додали в "Укртрансгазі".

У компанії додали, що очевидною перевагою української ГТС є її гнучкість та розгалуженість, які дають можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту.

&quot;Газпром&quot; різко збільшив транзит через Україну

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що обидві нитки російського газопроводу "Північний потік" зупинено на два тижні для проведення планового технічного обслуговування.

Як повідомляло РБК-Україна, у НАК "Нафтогаз України" заявили про готовність до збільшення заявок на транзит газу в Європу через зупинку роботи російських газопроводів "Північний потік" та "Ямал-Європа".

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