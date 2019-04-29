"Газпром" рассчитывает на запуск "Турецкого потока" в 2019

В российском газовом монополисте компании "Газпром" уверены в том, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен до конца 2019 года. Об этом сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Дмитрий Хандога, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам представителя "Газпрома", в данный момент заканчиваются работы по приемному терминалу и ведется строительство сухопутного участка.

"Глубоководная укладка уже завершена, сейчас заканчиваются работы по приемному терминалу, что касается морского участка. "Газпром" вместе с партнером, компанией Botas, осуществляет работы по строительству сухопутного транзитного участка", - сообщил Хандога.

Он добавил, что в Турции также ведутся работы по сварке и строительству трубы.

В то же время представитель "Газпрома" отметил, что строительство продолжений "Турецкого потока" находится вне компетенции компании и реализуется национальными транспортными операторами.

Ранее в Сербии заявили о начале строительства участка трубопровода "Турецкий поток". Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что планы Сербии по строительству газопровода не зависят от прогресса Болгарии в завершении собственного участка.

Напомним, в США выступают против строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкого потока", поскольку считают их политическими инструментами, а не коммерческими проектами.

В США отмечают, что новые трубопроводы являются проектами, которые могут позволить РФ при поставках газа обойти Украину и получить прямой доступ к крупнейшим рынкам Европы.