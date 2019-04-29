"Газпром" розраховує на запуск Турецького потоку" в 2019

У російському газовому монополісті компанії "Газпромі" впевнені в тому, що газопровід "Турецький потік" буде запущений до кінця 2019 року. Про це повідомив заступник начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії Дмитро Хандога, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зі слів представника "Газпрому", наразі завершуються роботи з приймального терміналу і ведеться будівництво сухопутної ділянки.

"Глибоководне укладання вже завершене, зараз завершуються роботи з приймального терміналу, щодо морської ділянки. "Газпром" разом із партнером, компанією Botas, здійснює роботи з будівництва сухопутної транзитної ділянки", - повідомив Хандога.

Він додав, що в Туреччині також ведуться роботи зі зварювання та будівництва труби.

Водночас представник "Газпрому" зазначив, що будівництво продовжень "Турецького потоку" перебуває поза межами компетенції компанії і реалізується національними транспортними операторами.

Раніше в Сербії заявили про початок будівництва ділянки трубопроводу "Турецький потік". Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що плани Сербії з будівництва газопроводу не залежать від прогресу Болгарії в завершенні власної ділянки.

Нагадаємо, США виступають проти будівництва газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецького потоку", оскільки вважають їх політичними інструментами, а не комерційними проектами.

У США зазначають, що нові трубопроводи є проектами, які можуть дати змогу РФ під час постачання газу обійти Україну й отримати прямий доступ до найбільших ринків Європи.