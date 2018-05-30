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"Газпром" пытается обжаловать решение арбитража на основе лингвистической экспертизы, - Коболев

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 16:29
Фото: Андрей Коболев и Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Андрей Коболев и Петр Порошенко (president.gov.ua)

"Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" пытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража на основе лингвистической экспертизы. Об этом он рассказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Единственное основание, которое нашел российский монополист, чтобы оспорить, (решение арбитража, - ред.) - это вроде есть какая-то лингвистическая экспертиза, которую они собираются представить как доказательство. Мы все прекрасно помним экспертизу по делам типа "Алмаз-Антей "- что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру", - сказал Коболев.

Глава правления НАК отметил, что хотя "Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции, это не останавливает уже принятое решение.

По его словам, с выигранных 4,6 млрд долларов уже была списана задолженность перед "Газпромом" в сумме 2 млрд долларов за газ, поставленный в 2013-2015 годах.

В то же время Коболев напомнил, что сейчас процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов перешел в практическую плоскость и уже начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы.

Напомним, как сообщалось, власти Швейцарии уже приняли меры в отношении российского "Газпрома" по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о принудительном взыскании средств, выигранных в Стокгольмском арбитраже. В частности, НАК инициировал принудительное взыскание присужденных ему Стокгольмским арбитражем 2,6 млрд долларов, учитывая нежелание "Газпрома" выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа.

Отметим, ранее сообщалось, что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Отмечалось, что речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Сообщалось, что эти акции уже заморожены.

В "Газпроме" подтверждают информацию о принудительном взыскании "Нафтогазом" долга Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза"
Теги публикации: Газпром, Андрей Коболев, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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