"Газпром" намагається оскаржити рішення арбітражу на основі лінгвістичної експертизи, - Коболєв

"Газпром" спробує оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу в суді Швеції

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" намагається оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу на основі лінгвістичної експертизи. Про це він розповів під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передает прес-служба глави держави.

"Єдиною підставою, яку знайшов російський монополіст, щоб оскаржити, (рішення арбітражу, - ред.) - це начебто є якась лінгвістична експертиза, яку вони збираються представити як доказ. Ми всі чудово пам’ятаємо експертизу в справах типу "Алмаз-Антей" - що і літак не збивали, і інші речі. Мені здається, що тут росіяни більше грають в якусь піар-гру", - сказав Коболєв.

Голова правління НАК зазначив, що хоча "Газпром" спробує оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу в суді Швеції, це не зупиняє вже прийняте рішення.

За його словами, з виграних 4,6 млрд доларів вже була списана заборгованість перед "Газпромом" у сумі 2 млрд доларів за газ, поставлений у 2013-2015 роках.

У той же час Коболєв нагадав, що зараз процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів перейшов у практичну площину і вже розпочато обтяження акцій і інших активів "Газпрому" в країнах Європи.

Нагадаємо, як повідомлялося, влада Швейцарії вже вжила заходів стосовно російського "Газпрому" на вимогу НАК "Нафтогаз України" про стягнення коштів, виграних у Стокгольмському арбітражі. Зокрема, НАК ініціював примусове стягнення присуджених йому Стокгольмським арбітражем 2,6 млрд доларів, враховуючи небажання "Газпрому" виконувати зобов'язання за рішеннями у справах щодо постачання і транзиту газу.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що арбітражний процес між "Газпромом" і "Нафтогазом" щодо транзитного контракту може торкнутися акції проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Наголошувалося, що йдеться про накладення забезпечувальних заходів на акції Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Повідомлялося, що ці акції вже заморожені.