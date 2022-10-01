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"Газпром" припинив транзит газу через Австрію: у чому причина

Фото: "Газпром" припинив транзит газу через Австрію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Газпром" припинив постачання російського газу через Австрію, посилаючись на відмову австрійського регулятора підтвердити заявки на транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Газпрому".

"Транспортування російського газу за контрактами ТОВ "Газпром експорт" через територію Австрії призупинено через відмову австрійського оператора підтверджувати транспортні номінації. Причина пов'язана з регулятивними змінами, що відбулися в Австрії наприкінці вересня", - йдеться у заяві компанії.

Також повідомляється, що Газпром працює над розв'язанням проблеми спільно з італійськими покупцями.

Раніше стало відомо, що сьогодні "Газпром" скоротив постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%, повідомив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Також повідомлялося, що "Газпром" уже провів передоплату за жовтневий транзит газу через Україну. За даними джерел РБК-Україна, російський монополіст заплатив "Нафтогазу" за весь місяць.

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