"Газпром" припинив транзит газу через Австрію: у чому причина

"Газпром" припинив постачання російського газу через Австрію, посилаючись на відмову австрійського регулятора підтвердити заявки на транспортування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Газпрому".
"Транспортування російського газу за контрактами ТОВ "Газпром експорт" через територію Австрії призупинено через відмову австрійського оператора підтверджувати транспортні номінації. Причина пов'язана з регулятивними змінами, що відбулися в Австрії наприкінці вересня", - йдеться у заяві компанії.
Також повідомляється, що Газпром працює над розв'язанням проблеми спільно з італійськими покупцями.
Раніше стало відомо, що сьогодні "Газпром" скоротив постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%, повідомив директор газової компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Також повідомлялося, що "Газпром" уже провів передоплату за жовтневий транзит газу через Україну. За даними джерел РБК-Україна, російський монополіст заплатив "Нафтогазу" за весь місяць.
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