"Газпром" прекратил транзит газа через Австрию: в чем причина

"Газпром" прекратил поставки российского газа через Австрию, ссылаясь на отказ австрийского регулятора подтвердить заявки на транспортировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

"Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября", - говорится в заявлении компании.

Также сообщается, что "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.