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"Газпром" прекратил транзит газа через Австрию: в чем причина

Фото: "Газпром" прекратил транзит газа через Австрию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Газпром" прекратил поставки российского газа через Австрию, ссылаясь на отказ австрийского регулятора подтвердить заявки на транспортировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

"Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября", - говорится в заявлении компании.

Также сообщается, что "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

Ранее стало известно, что сегодня "Газпром" сократил поставки природного газа в Молдову примерно на 30%, сообщил директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Также сообщалось, что "Газпром" уже провел предоплату за октябрьский транзит газа через Украину. По данным источников РБК-Украина, российский монополист заплатил "Нафтогазу" за весь месяц.

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