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"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит у жовтні, попри погрози

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 12:11
"Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит у жовтні, попри погрози Фото: "Газпром" заплатив "Нафтогазу" за транзит газу (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

"Газпром" уже провів передплату за жовтневий транзит газу через Україну. За даними джерел РБК-Україна, російський монополіст заплатив "Нафтогазу" за весь місяць.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

Як зазначається у матеріалі, оплата не завадить Москві під надуманим приводом припинити фізичні постачання будь-якої миті.

Днями "Газпром" заявив про можливе припинення оплати транзиту "Нафтогазу", якщо компанія не відмовиться від подання позову до арбітражу. Але у НАК вже відповіли, що плани міняти не збираються.

Поки що постачання природного газу до Європи точиться, як і до 27 вересня - через "Турецький потік" та через ГТС України.

Але навіть у разі припинення постачання через Україну Європа не сильно постраждає, оскільки вже нагромадила необхідні запаси газу. Залежність від російських поставок знижено з 40% до 10%.

Нагадаємо, раніше "Газпром" погрожував відмовитися оплачувати транзит, якщо "Нафтогаз" не відмовиться від подання позову до арбітражу. Проте голова НАК Юрій Вітренко заявив, що плани міняти не має наміру.

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