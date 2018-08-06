"Газпром" приостановил программу внешних займов из-за спора с "Нафтогазом"

"Газпром" приостановила программу внешних заимствований из-за судебного спора с "Нафтогазом"

Российская компания "Газпром" приостановила свою программу внешних заимствований из-за судебного спора с "Нафтогаз Украины" по поставкам газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три банковских источника.

Издание сообщает, что программа заимствований "Газрома" пока приостановлена из-за риска заморозки средств, перечисляемых российскому концерну.

Решение о приостановке программы внешних заимствований российская компания приняла на фоне обострившихся отношений между Москвой и Западом из-за санкций США и отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Коммерческий суд Лондона в июне разрешил заморозить активы "Газпрома" в Великобритании в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом". Согласно спору российская компания обязана выплатить 2,6 млрд долларов.

Собеседники агентства сообщили, что решение суда, вероятно, напугало западные банки, которые работают с "Газпромом", поскольку оно повышает вероятность того, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены.

По мнению собеседников издания, "Газпром" начал сталкиваться с более дорогими займами.

В частности, "Газпром" отменил очередную встречу с инвесторами, которая планировалась в середине июня. Кроме того, один из источников рассказал, что "Газпром" также отменил планы по выпуску еврооблигаций в евро и японской иене. Также один из банков приостановил выделение займа "Газпрому", пока ситуация вокруг его финансов на Западе не станет более ясной.

Напомним, ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что "Газпром" начал выведение иностранных активов, чтобы не допустить их ареста по требованию "Нафтогаз Украины" о взыскании выигранных в Стокгольмском арбитраже средств.











