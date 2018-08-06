"Газпром" призупинив програму зовнішніх позик у зв'язку зі спором з "Нафтогазом"

"Газпром" призупинила програми зовнішніх запозичень у зв'язку з судовим спором з "Нафтогазом"

Російська компанія "Газпром" призупинила свою програму зовнішніх запозичень у зв'язку з судовим спором з "Нафтогаз України" щодо поставок газу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три банківських джерела.

Видання повідомляє, що програма запозичень "Газпрому" поки припинена у зв'язку з ризиком заморожування коштів, що перераховуються російському концерну.

Рішення про припинення програми зовнішніх запозичень російська компанія прийняла на тлі загострення відносин між Москвою і Заходом у зв'язку з санкціями США і отруєнням в Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Комерційний суд Лондона в червні дозволив заморозити активи "Газпрому" у Великобританії в рамках рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом". Згідно зі спором російська компанія зобов'язана виплатити 2,6 млрд доларів.

Співрозмовники агентства повідомили, що рішення суду, ймовірно, налякало західні банки, які працюють з "Газпромом", оскільки воно підвищує ймовірність того, що будь-які нові засоби, які компанія може зайняти через Лондон, також можуть бути заморожені.

На думку співрозмовників видання, "Газпром" почав стикатися з більш дорогими позиками.

Зокрема, "Газпром" скасував чергову зустріч з інвесторами, яка планувалася в середині червня. Крім того, одне з джерел розповіло, що "Газпром" також скасував плани щодо випуску єврооблігацій в євро і японській ієні. Також один з банків припинив надання позики "Газпрому", поки ситуація навколо його фінансів на Заході не стане більш ясною.

Нагадаємо, раніше комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що "Газпром" почав виведення іноземних активів, щоб не допустити їх арешту на вимогу "Нафтогаз України" про стягнення виграних в Стокгольмському арбітражі засобів.