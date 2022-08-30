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"Газпром" приостановил поставки газа во Францию

Фото: российский "Газпром" остановил поставки газа во Францию (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская компания "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что поставки приостановлены в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Отметим, ранее французская компания Engie выступила с заявлением, что между сторонами есть разногласия, которые касались некоторых положений контракта. Именно поэтому с 30 августа 2022 года поставки газа должны были сократиться.

Франция меньше чем другие страны Евросоюза зависит от импорта газа из России, на долю "Газпрома" приходится около 17%. На данный момент французские газовые компании договариваются с Алжиром.

Напомним, стало известно, что "Газпром" остановит экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" уже завтра, 31 августа. Поставки не будут осуществляться до 3 сентября.

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ГазпромФранция