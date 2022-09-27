"Газпром" пригрозив санкціями "Нафтогазу" через новий арбітраж

"Газпром" категорично відкидає всі вимоги "Нафтогазу України" за ініційованим компанією новим арбітражем через несплату коштів за транспортування природного газу територією України, які не були "погашені" вчасно та в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російської компанії у Telegram .

"Нафтогаз України", не маючи належних підстав, відмовився виконувати свої транзитні зобов'язання через точку з'єднання "Сохрановка", а сам факт ненадання послуг визнано українською компанією. "Нафтогазу України" добре відомо, що за угодою від 30 грудня 2019 року невиконання зобов'язань з його боку означає відсутність оплати навіть у разі заяви "Нафтогазу України" про форс-мажор на території України", - йдеться в повідомленні.

У "Газпромі" вважають, що подальші спроби "Нафтогазу України" добиватися розгляду арбітражу можуть призвести до того, що російські органи державної влади мають усі підстави для запровадження щодо компанії "Нафтогаз України" санкцій.

"На практиці це означатиме заборону для "Газпрому" виконувати перед санкційними особами зобов'язання щодо вчинених угод, включаючи здійснення фінансових операцій", - йдеться у заяві "Газпрому".