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"Газпром" пригрозил санкциями "Нафтогазу" из-за нового арбитража

Фото: "Газпром" пригрозил санкциями "Нафтогазу" из-за нового арбитража (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному компанией новому арбитражу из-за неуплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были "погашены" вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российской компании в Telegram.

"Нафтогаз Украины", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через точку соединения "Сохрановка", а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. "Нафтогазу Украины" хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления "Нафтогаза Украины" о форс-мажоре на территории Украины", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" считают, что дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения арбитража могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" санкций.

"На практике это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций", - говорится в заявлении "Газпрома".

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" подало прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд.

Напомним, Украина больше не получает полный объем выплат за транспортировку российского газа из-за перекрытия ГИС "Сохрановка".

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