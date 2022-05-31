"Газпром" прекратил поставки в Нидерланды из-за отказа платить рублями

"Газпром полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях", - говорится в сообщении.

Отказ от поставок означает, что с настоящего времени до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд кубометров газа, а "Газпром" - оплату в твердой валюте.

В заявлении GasTerra говорится, что голландская компания решила не внедрять систему, которую требовала Россия и которая включала создание счетов, которые будут оплачиваться в евро, а затем обмениваться на рубли.

Компания заявила, что такие меры могут нарушить санкции Европейского союза, а также заявила, что платежный маршрут сопряжен со слишком большими финансовыми и операционными рисками.

"Мы понимаем решение GasTerra не соглашаться на условия оплаты, навязанные "Газпромом» в одностороннем порядке, - написал в Twitter министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен. - Это решение не повлияет на физическую поставку газа голландским домохозяйствам".

Компания GasTerra на 50% принадлежит государственным структурам Нидерландов и по 25% - Shell и Exxon.