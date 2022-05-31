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"Газпром" припинив поставки в Нідерланди через відмову платити рублями

Фото: "Газпром" виявилася продати 2 млрд кубометрів газу в Нідерланди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" з 31 Травня припинив постачання газу компанії GasTerra B. V. після відмови платити в рублях. Російський газовий монополіст не зможе продати в Нідерланди 2 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Газпрому".

"Газпром повністю зупинив постачання газу компанії GasTerra B. V. (Нідерланди) у зв'язку з неоплатою в рублях", - йдеться в повідомленні.

Відмова від поставок означає, що з теперішнього часу до 1 жовтня 2022 року, моменту завершення контракту, покупець не отримає приблизно 2 млрд кубометрів газу, а "Газпром" - оплату у твердій валюті.

У заяві GasTerra говориться, що голландська компанія вирішила не впроваджувати систему, яку вимагала Росія і яка включала створення рахунків, які будуть оплачуватися в євро, а потім обмінюватися на рублі.

Компанія заявила, що такі заходи можуть порушити санкції Європейського Союзу, а також заявила, що платіжний маршрут пов'язаний із занадто великими фінансовими та операційними ризиками.

"Ми розуміємо рішення GasTerra не погоджуватися на умови оплати, нав'язані "Газпромом» в односторонньому порядку, - написав у Twitter міністр енергетики Нідерландів Роб Джеттен. - Це рішення не вплине на фізичне постачання газу голландським домогосподарствам".

Компанія GasTerra на 50% належить державним структурам Нідерландів і по 25% - Shell і Exxon.

Нагадавши, Данія також відкинула ультиматум "Газпрому" і відмовилася платити за газ в рублях. Раніше "Газпром" припинив поставки в Болгарію, Польщу і Фінляндію.

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Газпром