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"Газпром" прекратил поставки газа еще одной стране Европы

Фото: Газпром прекратил поставки газа в Латвию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский газовый монополист прекратил поставки в Латвию. "Газпром" заявил о якобы выявленных нарушениях условий отбора газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Газпрома" в Telegram-канале.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", - говорится в сообщении.

www.facebook.com/mcfire76

Напомним, 29 июля оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze сообщил о том, что возобновил закупку газа с территории России. В компании заявили, что расплачиваться за него будут в евро.

После начала российского вторжения в Украину поставки российского газа в Латвию несколько раз прекращались, но с середины июня они начали увеличиваться.

Отметим, 14 июля Сейм Латвии принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

По данным "Газпрома", в 2020 году он поставил в Латвию 1,6 млрд кубометров газа, в 2019 - 1,7 млрд кубометров.

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