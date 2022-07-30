"Газпром" припинив постачання газу ще одній країні Європи

"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило поставки газу в Латвію в рамках липневої заявки, у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 липня оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze повідомив про те, що відновив закупівлю газу з території Росії. У компанії заявили, що розплачуватися за нього будуть в Євро.

Після початку російського вторгнення в Україну поставки російського газу в Латвію кілька разів припинялися, але з середини червня вони почали збільшуватися.

Зазначимо, 14 липня Сейм Латвії прийняв рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.