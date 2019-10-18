"Газпром" предложил Украине 20% скидку на газ при прямых поставках

Российский газовый монополист "Газпром" предлагает украинской стороне скидку на газ при прямых поставках в размере 20%. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передают российские СМИ.

По его словам, цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешнего уровня. В то же время он не уточнил конкретную цену на газ.

"Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей в Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню", - заявил Миллер.

Он также отметил, что Украина должна дать четкий ответ, будет ли она покупать газ напрямую у России и в каких объемах.

"При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы - это практически тот же самый российский газ", - подчеркнул Миллер.

В то же время премьер-министр РФ Дмитрия Медведев отметил, что газовые проблемы в Украине "остаются вне зависимости от смены власти". Он высказал мнение, что покупка газа на 25% дороже является правом Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" требует урегулировать споры с "Нафтогазом" до нового контракта на транзит в страны Европейского союза.

До этого "Нафтогаз" выдвинул несколько требований к "Газпрому" для заключения транзитного контракта.