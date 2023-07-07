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"Газпром" погрожує санкціями за арбітражні позови "Нафтогазу"

Фото: "Газпром" погрожує Києву санкціями (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія погрожує Києву санкціями за триваючі арбітражні розгляди "Нафтогазу України" з російським "Газпромом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про можливе накладання санкцій з боку РФ.

"Спроби "Нафтогазу" вести арбітражні розгляди з "Газпромом", які тривають, можуть призвести до введення санкцій з боку РФ", - повідомив Міллер.

Він зазначив, що "Нафтогаз" подав черговий багатомільярдний позов до Росії в суди США. Це, за словами глави "Газпрому", призведе до розриву будь-якої співпраці.

"У разі продовження таких недобросовісних дій "Нафтогазу" ... тоді вже будь-які відносини російських компаній із "Нафтогазом" будуть просто неможливі", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні 2022 року "Нафтогаз України" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром". Компанія вимагає від Газпрому кошти за послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Водночас ми повідомляли, що минулого місяця НАК "Нафтогаз України" та ще п’ять компаній групи подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало Росію сплатити 5 млрд доларів (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.

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Війна Росії проти УкраїниГазпромНафтогаз України