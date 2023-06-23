Чернишов: "Нафтогаз" звернувся до суду США для стягнення 5 млрд доларів з Росії

НАК "Нафтогаз України" та ще п’ять компаній групи подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало росію сплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

За його словами, таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", - зазначив Олексій Чернишов.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочки визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Нагадаємо, 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи "Нафтогаз" в АР Крим у 2014 році.

Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.