"Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

Дочерняя компания российского монополиста "Газпром экспорт" подтвердила прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая. Холдинг заявил, что не получил оплату от финской стороны за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.