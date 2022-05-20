"Газпром" подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию
Дочерняя компания российского монополиста "Газпром экспорт" подтвердила прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая. Холдинг заявил, что не получил оплату от финской стороны за апрель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как пояснили в "Газпром экспорте", решение о прекращении поставок газа Финляндии вызвано не оплатой за газ, поставленный в апреле в соответствии с новыми российскими правилами, требующими расчетов в рублях.
В российской компании добавили, что будут защищать свои интересы в арбитражном процессе, инициированном финской государственной оптовой компанией Gasum.
Напомним, сегодня Gasum сообщила о прекращении с 21 мая Россией поставок газа. В компании заверили, что подготовились к такому шагу российской стороны и обеспечат всех клиентов топливом.
Отметим, ранее Gasum отказалась перейти на новую схему оплаты поставок газа по требованию "Газпрома" и обратилась в международный арбитраж.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.