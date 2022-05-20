"Газпром" підтвердив припинення поставок газу до Фінляндії
Дочірня компанія російського монополіста "Газпром експорт" підтвердила припинення постачання газу до Фінляндії з 21 травня. Холдинг заявив, що не отримав оплату від фінської сторони за квітень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пояснили в "Газпром експорті", рішення про припинення постачання газу Фінляндії викликане не оплатою за газ, поставлений у квітні відповідно до нових російських правил, що вимагають розрахунків в рублях.
У російській компанії додали, що захищатимуть свої інтереси в арбітражному процесі, ініційованому фінською державною оптовою компанією Gasum.
Нагадаємо, сьогодні Gasum повідомила про припинення з 21 травня Росією постачання газу. У компанії запевнили, що підготувалися до такого кроку російської сторони і забезпечать всіх клієнтів паливом.
Зазначимо, раніше Gasum відмовилася перейти на нову схему оплати постачання газу на вимогу "Газпрому" і звернулася в міжнародний арбітраж.
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