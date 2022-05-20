"Газпром" підтвердив припинення поставок газу до Фінляндії

Дочірня компанія російського монополіста "Газпром експорт" підтвердила припинення постачання газу до Фінляндії з 21 травня. Холдинг заявив, що не отримав оплату від фінської сторони за квітень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.