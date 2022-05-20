Россия завтра прекратит поставки газа в Финляндию
Российская Федерация завтра, 21 мая 2022 года, прекратит поставки природного газа в Финляндию. До этого финская сторона отказалась переходить на новую схему оплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт финской компании Gasum.
Сообщается, что "Газпром" уведомил о прекращении поставок природного газа в Финляндию по договору с Gasum в субботу в 07:00 по местному времени.
Также сообщается, что с 21 мая в течение летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector. Автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.
"Очень прискорбно, что поставки природного газа по нашему контракту будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом", - отметил генеральный директор Gasum Мика Вильянен.
Отметим, до этого Gasum отказалась перейти на новую схему оплаты поставок по требованию "Газпрома" и обратилась в международный арбитраж.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в третьей декаде мая начнется очередная волна отключения европейских потребителей от поставок российского газа.
Подробнее о ситуации в материале "Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ".
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